Haberler

Trump, Javier Milei'yi Tebrik Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin'deki parlamento seçimlerini kazanan Devlet Başkanı Javier Milei'ye tebriklerini iletti ve onun Washington'dan fazla yardım aldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin'de düzenlenen parlamento seçimlerini kazanan Devlet Başkanı Javier Milei'nin Washington yönetiminden "çok fazla yardım" aldığını belirterek tebriklerini iletti.

The Hill gazetesinin haberine göre Trump, Asya turu kapsamında Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Arjantin'de dün düzenlenen parlamento seçimlerine değinen Trump, "Kazananı tebrik etmek istiyorum. Büyük bir zafer. Bizden çok yardım aldı. Çok yardım aldı. Ona destek verdim, çok güçlü bir destek. İnsanlar kazanmasının zor olacağını düşünüyordu. ve sadece kazanmakla kalmadı, büyük bir farkla kazandı." diye konuştu.

ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından da konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, "Trump destekli aday" olarak nitelediği Milei'ye seçimden zaferle ayrılmasından dolayı tebriklerini iletti.

Arjantin'de düzenlenen parlamento seçimlerini, ilk belirlemelere göre Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki iktidar partisi La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük)??????? kazanmıştı.

Milei'nin partisi, başkent Buenos Aires olmak üzere Cordoba, Santa Fe ve Mendoza gibi önemli eyalet ve bölgelerde de başarı elde etmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Eskişehir'de 5 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kız bulundu

Günlerdir aranan küçük Ezgi'den haber var
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.