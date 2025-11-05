Haberler

Trump, Jared Isaacman'i NASA Direktörlüğü'ne Aday Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Jared Isaacman'i NASA Direktörlüğü görevine yeniden aday gösterdi. Isaacman'in uzay tutkusu ve deneyimi, Trump'a göre onu bu pozisyon için ideal bir aday yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, "geçmişteki bağlantılarını yeniden değerlendirdikten sonra" adaylığını geri çektiği milyarder iş insanı Jared Isaacman'i, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ) Direktörlüğü görevine yeniden aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Isaacman'in adaylığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin Nasa'nın Geçici Direktörü olarak "olağanüstü" bir iş çıkardığını belirten Trump, "Bu akşam, başarılı bir iş insanı, hayırsever, pilot ve astronot olan Jared Isaacman'i NASA Direktörü olarak aday göstermekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Trump, "uzaya tutkusu, astronotluk deneyimi ve keşfin sınırlarını zorlama, evrenin gizemlerini çözme ve yeni uzay ekonomisini geliştirme konusundaki adanmışlığının" Isaacman'i NASA'yı yeni bir seviyeye taşımak için "ideal aday" haline getirdiğini kaydetti.

Jared Isaacman

Trump, Aralık 2024'te Isaacman'i NASA Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıklamıştı.

ABD'li iş insanı Elon Musk ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Trump, Haziran 2025'te, Isaacman'in geçmişteki bağlantılarını yeniden değerlendirdiğini ve bu doğrultuda adaylığını geri çektiğini duyurmuştu.

İlk olarak 2021 yılında Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait roketle uzaya çıkan Isaacman, Eylül 2024'te yine SpaceX roketiyle ikinci kez uzaya çıktı.

Elon Musk'a yakınlığıyla da bilinen Isaacman, "Shifts4" ödeme şirketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olarak Amerikan kamuoyunda kendisine yer edindi.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Leroy Sane'den kariyeriyle ilgili bomba açıklama: Geri döneceğim

Leroy Sane'den bomba açıklama: Geri döneceğim
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Nelsson'un 1 yıllık bekleyişi bitti: Sonunda istediği oldu

1 yıllık bekleyişi bitti: Sonunda istediği oldu
Youri Reeger: Galatasaray'ın korkulacak oyuncusu yok

Bakın şunun öz güvenine! Galatasaray için neler dedi neler
Dünyada bir tek Isparta'da var! İzinsiz girmenin cezası bir servet değerinde

Dünyada sadece o ilimizde var! İzinsiz girmenin cezası bir servet
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Gerçek ortaya çıktı! Aldatıldığını öğrenen Nicki Nicole, dünyaca ünlü futbolcuyu terk etti

Aldatıldığını öğrendi, dünyaca ünlü futbolcuyu anında terk etti
Yok artık diyeceksiniz! Cristiano Ronaldo, sahibi olduğu araç sayısını açıkladı

Yok artık diyeceksiniz! Sahibi olduğu araba sayısını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.