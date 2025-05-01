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Trump, Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile Potansiyel Ticaret Anlaşmalarını Açıkladı

Trump, Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile Potansiyel Ticaret Anlaşmalarını Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile potansiyel ticaret anlaşmaları üzerinde çalışmalarını sürdüklerini belirtti. Acele etmediklerini vurgulayan Trump, gümrük tarifelerine ilişkin ise insanların bekleyebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel" ticaret anlaşmaları olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, News Nation kanalındaki bir programa telefonla katılarak ekonomiyi değerlendirdi.

Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile "potansiyel ticaret anlaşması" olduğunu doğrulayan Trump, öte yandan bu konuda herhangi bir "aceleleri" olmadığını söyledi.

Trump, "(Bu konuda) Sizden daha az acelem var. Onlar bizi istiyor, bizim onlara ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

ABD halkının gümrük tarifelerine yönelik endişeleri sorulduğunda ise Trump, "İnsanlar iki hafta bekleyebilir." dedi.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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