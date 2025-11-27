Haberler

Trump, Japon Başbakanı'na Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmaması tavsiyesinde bulundu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'ye Tayvan hakkında Çin'i kışkırtmaması yönünde tavsiyede bulunduğu iddia edildi. Trump, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahalelerin ülkesi için bir tehdit olabileceğini belirten Takaiçi ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'ye Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmaması konusunda tavsiyede bulunduğu iddia edildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Japon siyasetçi Takaiçi'nin Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi ülkesi için tehdit olarak görüp askeri güç kullanabileceği yönündeki sözleri üzerine, Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaklaşık 30 dakika telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsmi verilmeyen kaynaklar, bu görüşmenin ardından Trump'ın Takaiçi'ye de telefon ederek, Tayvan konusunda Çin'i kışkırtmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu ileri sürdü.

Amerikalı kaynaklar, Trump'ın Takaiçi'ye Tayvan'a yönelik yorumlarının tonunu yumuşatmasını önerdiğini belirtti. Kaynaklar ayrıca, Trump'ın Takaichi'nin iç siyasi kısıtlamaları hakkında bilgilendirildiğini ve Çin'i kızdıran yorumlarını tamamen geri çekemeyeceğini bildiğini de ekledi.

Telefon görüşmesi hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar, Trump'ın Takaichi'ye yorumlarını geri çekmesi için baskı yapmadığını söyledi.

Trump, WSJ'ye yaptığı açıklamada, "ABD'nin Çin ile ilişkileri çok iyi ve bu, bizim değerli ve yakın müttefikimiz olan Japonya için de çok iyi bir şey. Çin ile iyi geçinmek, Çin ve ABD için harika bir şey. Bence, Başkan Şi soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri alımını önemli ölçüde artıracak. Çiftçilerimiz için iyi olan her şey benim için de iyidir." dedi.

ABD'nin Japonya, Çin, Güney Kore ve diğer birçok ülkeyle önemli ticaret anlaşmaları imzaladığını ve dünyanın barış içinde olduğunu belirten Trump, "Böyle de devam edelim!" dedi

Japonya Başbakanlık Ofisi konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Çin'in tepkisi

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Çin, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı da yeniden uygulamaya koymuştu.

Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü işbirliği kapsamında, 24 Kasım'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yapılacak Kültür Bakanları Toplantısı da iptal edilmişti.

Pekin yönetimi, Başbakan Li Çiang'ın Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde, Japon mevkidaşı Takaiçi ile görüşmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
