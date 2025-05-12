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Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna Görüşmeleri İçin Umutlu

Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna Görüşmeleri İçin Umutlu
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ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, bu toplantının gerçekleşmesi konusunda ısrarcı olduğunu belirterek iyi sonuçlar elde edilebileceğini umduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da yapılacak Rusya- Ukrayna görüşmeleri konusunda, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İstanbul'da yapılacak görüşmeye atıf yaparak, "(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Rusya ile Ukrayna yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalarda, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da müzakereler için bir araya gelme konusunda mutabık kalındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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