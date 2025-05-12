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Trump: "(İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmeleri) Faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim"

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ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkacağına inandığını belirterek "O anda nerede olacağımı bilmiyorum.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak Rusya- Ukrayna görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkacağına inandığını belirterek "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." dedi.

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da yapılacak Rusya- Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

Toplantının yapılacağı gün Orta Doğu gezisinde tam olarak nerede olacağını henüz net olarak bilmediğini söyleyen Trump, toplantıya katılmayı daha önce düşündüğüne ama yoğun bir takviminin olduğuna işaret etti.

Donald Trump, daha sonra, İstanbul'daki görüşmelere katılma olasılığına ilişkin bir soruya, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." şeklinde cevap verdi.

Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelip ateşkese ulaşması konusunda çok ısrarcı olduğunu ve İstanbul'daki görüşmenin çok iyi geçeceğine inandığını ifade eden Trump, "Türkiye'de (15 Mayıs) Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak." diye konuştu.

Tarafların bazen "ateşkese hazır" olduklarını, bazen ise olmadıklarını söylediğini hatırlatan ABD Başkanı Trump, "Görüşme yapamadılar çünkü biri 'Ateşkes' dedi, biri 'Hayır' dedi. Onlara dedim ki, bu noktada bunu durdurmamız lazım. Sadece toplantıya gidin. Şu anda toplantı ayarlandı, (15 Mayıs) perşembe günü toplantıya gidin." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in toplantıya katılmaması halinde bu ülkeye herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir soruyu Trump, "Onların anlaşmaya varacağına dair bir hissiyatım var." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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