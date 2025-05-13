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Trump, İstanbul'da Düzenlenecek Rusya-Ukrayna Görüşmelerine Dışişleri Bakanı Rubio'nun Katılacağını Açıkladı

Trump, İstanbul'da Düzenlenecek Rusya-Ukrayna Görüşmelerine Dışişleri Bakanı Rubio'nun Katılacağını Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerine ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun katılacağını bildirdi. Trump, ayrıca Rubio'nun bu hafta yeni Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Türkiye'de görüşeceğini de aktardı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da düzenlenecek Rusya- Ukrayna görüşmelerine ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun katılacağını bildirdi. Trump, ayrıca Rubio'nun bu hafta yeni Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Türkiye'de görüşeceğini de aktardı.

Trump, Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.

Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Ortadoğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Trump, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin "muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini" belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu görüşmelere katılacağını kaydetti.

Trump, "(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) bu hafta Türkiye'de görüşecek." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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