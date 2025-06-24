Trump, İsrail ve İran Arasındaki Barış Sürecine Dair Açıklamalarda Bulundu

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'ın barış sağlamak için kendisine ulaştığını belirtirken, iki ülke arasındaki hava saldırılarının sonlandığını ifade etti. Trump, her iki ülkenin de gelecekte büyük bir sevgi ve refah göreceğini ifade ederek, barış yolunda doğru adımlar atmalarını gerektiğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump "İsrail ve İran neredeyse aynı anda bana gelip, barış dediler" diyerek, iki ülke arasında 12 gün boyunca süren karşılıklı hava saldırılarının sonlandıracaklarını bir kez daha ifade etti.

ABD Başkanı, Truth sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve İran'ın neredeyse eş zamanlı olarak barışın sağlanması için kendisine ulaştığını belirterek, gerçek kazananların dünya ve Orta Doğu olduğunu belirtti.

Sosyal medya paylaşımında "Her iki ülke de geleceklerinde muazzam bir sevgi, barış ve refah görecek." değerlendirmesinde bulunan Trump, "Kazanacakları çok şey var, ancak doğruluk ve hakikat yolundan saparlarsa kaybedecekleri de çok fazla." ifadesini kullandı.

İsrail ve İran için geleceğin "sınırsız ve büyük vaatlerle" dolu olduğunu kaydeden Trump, mesajını İsrail ve İran için "Tanrı ikinizi de korusun" şeklinde bitirdi.

Kaynak: AA / Can Hasasu - Güncel
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