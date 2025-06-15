Trump, İsrail ve İran Arasında Yakın zamanda Barış Olacağını Açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İsrail ve İran arasında barış sağlanacağına dair umutlu olduğunu belirterek, birçok görüşme ve toplantı yapıldığını ifade etti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, şu anda birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirterek, "Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar, tıpkı Hindistan ve Pakistan'ı anlaşmaya ikna ettiğim gibi." ifadelerini kullanan Trump, kendisinin durdurduğunu savunduğu Sırbistan ile Kosova arasındaki savaş ihtimalini de örnek olarak gösterdi.

Trump, ayrıca Mısır ve Etiyopya arasındaki gerginliğe kendisinin müdahil olması neticesinde barış geldiğini öne sürerek, "Aynı şekilde, İsrail ve İran arasında da yakında barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum, ama sorun değil, insanlar anlıyor." ifadelerini paylaştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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