Trump, İsrail ve İran Arasında Ateşkes Sağlandığını Duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında 'tam ve eksiksiz ateşkes' sağlandığını ve bu savaşın sona ereceğini bildirdi. Trump, her iki ülkenin de barışçıl ve saygılı kalacağını belirterek, ateşkesin dünya tarafından selamlanacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi.

Donald Trump, İran ile İsrail arasında süregelen çatışmalara yönelik sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "herkese tebrikler" ifadesini kullandı.

Trump paylaşımında "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda tam bir anlaşmaya varıldığını" bildirdi

Savaşın "bu noktada sonlandığının" kabul edileceğini kaydeden Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve takip eden 12. saatte de İsrail'in ateşkes başlatacağını kaydetti.

Trump, izleyen 24. saatte de "12 gün savaşının resmi sonunun" dünya tarafından da "selamlanacağını" belirtti.

Her bir ateşkes esnasında diğer tarafın "barışçıl ve saygılı" kalacağını kaydeden Trump, "Her şeyin olması gerektiği gibi çalışacağı varsayımıyla, ki öyle olacak, her iki ülkeyi, İsrail ve İran'ı, '12 günlük savaş' olarak adlandırılması gereken şeyi sona erdirmek için gereken dayanıklılık, cesaret ve zekaya sahip oldukları için tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, bu savaşın yıllarca sürebilecek ve tüm Orta Doğu'yu yok edebilecek bir savaş olabileceğini ifade ederek, "Ama olmadı ve asla olmayacak! Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı İran'ı korusun, Tanrı Orta Doğu'yu korusun, Tanrı ABD'yi korusun ve Tanrı dünyayı korusun." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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