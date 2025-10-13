Trump, İsrail Meclisi'nde Onur Dolu Anlar Yaşadı

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Kudüs’teki Meclis binasına yaptığı resmi ziyarette, Başbakan Netanyahu ve Meclis Başkanı Ohana tarafından karşılandı. Meclis hatıra defterine anlamlı bir mesaj yazan Trump, tarihi anları paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret gerçekleştirdiği İsrail'in Batı Kudüs'teki Meclis binasına geldi.

Ben Gurion Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından Batı Kudüs'e hareket eden Trump, İsrail Meclisi'ne ulaştı.

Trump, Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

Karşılama törenin ardından Trump, Meclis hatıra defterine "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç."mesajını yazarak imzaladı.

Trump, birazdan İsrail Meclisi'ne hitap edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
