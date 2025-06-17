Trump, İsrail-İran Gerilimini Değerlendirmek İçin Ulusal Güvenlik Ekibiyle Toplandı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail- İran gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir araya geldiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın, İsrail- İran gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir araya geldiğini belirtti.

Toplantının basına kapalı gerçekleştirildiğini aktaran Leavitt, toplantının bitiminde Trump'ın basına bir değerlendirme yapabileceğini kaydetti.

Trump, Truth Social'daki son paylaşımlarında, İran lideri Ali Hamaney'in yerini tam olarak bildiklerini ancak şimdilik kendisini hedef almadıklarını ifade ederek, İran'ı açıktan "tehdit" etmişti.