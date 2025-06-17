Trump, İsrail-İran Gerilimini Değerlendirdi

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantının sona erdiğini açıkladı. Toplantı, İsrail-İran gerilimine dair son gelişmelerin ele alındığı önemli bir görüşme olarak kaydedildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail- İran gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda gerçekleştirdiği toplantının sona erdiğini bildirdi.

Beyaz Saray, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle basın kapalı yaptığı kritik toplantının sona erdiğini belirtti.

Durum Odası'ndaki toplantıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Trump'ın bugün basın mensuplarına bir değerlendirme yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir bilgilendirme yapılmadı.

Trump, Truth Social'daki son paylaşımlarında, İran lideri Ali Hamaney'in yerini tam olarak bildiklerini ancak şimdilik kendisini hedef almadıklarını ifade ederek, İran'ı açıktan "tehdit" etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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