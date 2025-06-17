Trump, İsrail-İran Gerilimi Nedeniyle Acil Toplantı Çağrısı Yaptı

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Kanada'daki G7 Zirvesi'nden erken ayrılan ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle acil toplantı düzenleyecek. Toplantıda İsrail-İran gerilimi ele alınacak.

İsrail- İran geriliminin artması üzerine Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden erken ayrılma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibine acil toplantı talimatı verdiği belirtildi.

Amerikan Fox News kanalında yer alan ve bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump, yerel saatle bu akşam Beyaz Saray'a dönünce ulusal güvenlik ekibiyle buluşacak.

Trump, Durum Odası'nda bir araya geleceği Ulusal Güvenlik Konseyi ekibiyle İsrail-İran gerilimine ilişkin son durumu ele alacak.

Konuya ilişkin henüz Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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