Trump, İsrail-İran Ateşkesinin Sonsuza Dek Süreceğini Açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında varılan ateşkesin sonsuza kadar süreceğini ve çatışmaların tamamen bittiğini ifade etti. Trump, Orta Doğu'daki durumu değerlendirerek ateşkesin önemine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü İsrail- İran ateşkesinin "sonsuza kadar" sürmesini beklediğini söyledi.

Trump, NBC News kanalına telefon görüşmesi yoluyla verdiği röportajda, İsrail ve İran arası çatışmalar nedeniyle birçok kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Durumun daha da kötüye giderek "tüm Orta Doğu'yu yerle bir edebileceğini" savunan Trump, iki ülke arası varılan ateşkesin önemine dikkati çekti.

Trump, "Amerika için harika bir gün. Orta Doğu için harika bir gün. İşi bitirebildiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Ateşkesin süresine yönelik sorulan soruya Trump, "(İsrail-İran arası) Ateşkesin sınırsız olduğunu düşünüyorum. Sonsuza kadar sürecek." ifadesini kullandı.

İki ülke arası çatışmaların "tamamen bittiğini" ifade eden Trump, İsrail ile İran'ın "bir daha asla birbirlerine ateş açacaklarına inanmadığını" dile getirdi.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenlemişti.

Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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