Trump, İsrail'in Saldırısını Eleştirdi: 'Ateşkesi İhlal Ediyorlar'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen yeniden saldırıya geçmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti ve iki tarafı da askeri gerilimden kaçınmaya çağırdı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen yeniden saldırıya geçmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Trump, hem İsrail'i hem İran'ı anlaşmanın ardından askeri gerilimi sürdürmekle eleştirdi. ABD Başkanı Trump, ayrıca Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'e "O bombaları atmayın, pilotlarınızı geri çağırın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine seyahat etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkan Trump, şöyle konuştu:

" Bu sabah İsrail'in yeniden harekete geçtiğini duydum. Bunu durdurmaya çalışacağım"

" İsrail'in yeniden saldırıya geçmesini istemiyorum ama şu anda bunu yapıyorlar gibi görünüyor. Sanırım ateşkesten sonra bir füze fırlatıldı, hedefi de tutturamadı. Ancak İsrail buna tepki göstererek yeniden harekete geçti. Bu tarafların biraz sakinleşmesi gerekiyor. Bu çok saçma. Anlaşmayı yaptıktan hemen sonra İsrail'in saldırıya geçmesini gereksiz buldum. Buna mecbur değillerdi. Karşılıkları çok güçlüydü ama dürüst olmak gerekirse İsrail gerçekten çok ağır bir şekilde karşılık verdi.

Şimdi duyuyorum ki İsrail, sadece hedefini vurmayan bir füzeden dolayı ateşkesi ihlal ederek yeniden saldırıya geçmiş. Bu, istediğimiz şey değil. Açıkça söyleyeyim: Bu durumdan memnun değilim. Ben her zaman iki tarafı da dinlemeye çalışırım. Şimdi NATO Zirvesi'ne gidiyorum. Zirvenin başarılı geçeceğini düşünüyorum, göreceğiz. Bu sabah İsrail'in yeniden harekete geçtiğini duydum. Bunu durdurmaya çalışacağım. Yanınızdan ayrılır ayrılmaz bunun için çalışacağım."

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin gelen bir soruya Trump, şöyle yanıt verdi:

"'Bence her şey tamamen yıkıldı. B-2 pilotları olağanüstü bir iş çıkardı. Bazı medya kuruluşları –özellikle CNN– bunu küçümsemeye çalışıyor. Ama bu pilotlar hayatlarını riske atarak hedeflerini vurdu. Orası artık yerle bir. CNN ve MSNBC gibi medya kuruluşları sahadaki başarıyı küçümseyerek pilotlara zarar veriyor. Aslında hedefleri pilotlar değil, benim. İran bir daha orayı yeniden inşa edemez. B-2 pilotları işini kusursuz yaptı. Gece karanlığında, ay ışığı olmadan hedefi vurup imha ettiler. Ama CNN hala 'Acaba o kadar da yıkıldı mı' demeye devam ediyor. Bu yalan haber. O bölge artık yok. Nokta atışlarını görseniz siz de aynı şeyi söylersiniz. CNN ve MSNBC pilotlardan özür dilemeli. Bu medya kuruluşlarının yöneticileri utanç duymalı."

"Her iki taraf da ateşkesi ihlal etti"

Savaşın hala sürüp sürmediğine ilişkin bir soruya ABD Başkanı Trump,  "Her iki taraf da ateşkesi ihlal etti. Anlaşmayı yaptıktan sonra İsrail neredeyse hemen saldırıya geçti. Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük bombardımandı. Bu yüzden onlardan memnun değilim. 'Ateşkes 12 saat sonra başlıyor' dedikten sonra, ilk saatte her şeyi hedefe boşaltmak doğru değil. Bu durumdan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim. Ama özellikle İsrail'in bu sabah sadece bir füze yüzünden yeniden saldırıya geçmesi beni rahatsız ediyor. Elimizde iki ülke var; o kadar uzun süre ve sert bir şekilde savaştılar ki artık ne yaptıklarını bilmiyorlar. Anlıyor musunuz" diye yanıt verdi.

ABD Başkanı ayrıca, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir açıklamada,  "İsrail. O bombaları atmayın, eğer atarsanız bu ağır bir ihlal olur. Pilotlarınızı hemen geri çağırın" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'tan İsrail'e ateşkes uyarısı: O bombaları atma, pilotlarını hemen getir

Ateşkes kaosa dönmek üzere! İsrail'in hamlesi Trump'ı küplere bindirdi
Trump'ın uyarısına rağmen İsrail, Tahran'ı vurdu

Trump'ın uyarısı fayda etmedi! Başkentte 2 büyük patlama
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu

Sağlık sisteminde yeni dönem! 7 köklü değişiklik geliyor
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı

Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Çuvalla para verecekler! Galatasaray'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.