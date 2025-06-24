Trump, İsrail'in Saldırısını Eleştirdi: 'Ateşkesi İhlal Ediyorlar'

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen yeniden saldırıya geçmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Trump, hem İsrail'i hem İran'ı anlaşmanın ardından askeri gerilimi sürdürmekle eleştirdi. ABD Başkanı Trump, ayrıca Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'e "O bombaları atmayın, pilotlarınızı geri çağırın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine seyahat etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkan Trump, şöyle konuştu:

" Bu sabah İsrail'in yeniden harekete geçtiğini duydum. Bunu durdurmaya çalışacağım"

" İsrail'in yeniden saldırıya geçmesini istemiyorum ama şu anda bunu yapıyorlar gibi görünüyor. Sanırım ateşkesten sonra bir füze fırlatıldı, hedefi de tutturamadı. Ancak İsrail buna tepki göstererek yeniden harekete geçti. Bu tarafların biraz sakinleşmesi gerekiyor. Bu çok saçma. Anlaşmayı yaptıktan hemen sonra İsrail'in saldırıya geçmesini gereksiz buldum. Buna mecbur değillerdi. Karşılıkları çok güçlüydü ama dürüst olmak gerekirse İsrail gerçekten çok ağır bir şekilde karşılık verdi.

Şimdi duyuyorum ki İsrail, sadece hedefini vurmayan bir füzeden dolayı ateşkesi ihlal ederek yeniden saldırıya geçmiş. Bu, istediğimiz şey değil. Açıkça söyleyeyim: Bu durumdan memnun değilim. Ben her zaman iki tarafı da dinlemeye çalışırım. Şimdi NATO Zirvesi'ne gidiyorum. Zirvenin başarılı geçeceğini düşünüyorum, göreceğiz. Bu sabah İsrail'in yeniden harekete geçtiğini duydum. Bunu durdurmaya çalışacağım. Yanınızdan ayrılır ayrılmaz bunun için çalışacağım."

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin gelen bir soruya Trump, şöyle yanıt verdi:

"'Bence her şey tamamen yıkıldı. B-2 pilotları olağanüstü bir iş çıkardı. Bazı medya kuruluşları –özellikle CNN– bunu küçümsemeye çalışıyor. Ama bu pilotlar hayatlarını riske atarak hedeflerini vurdu. Orası artık yerle bir. CNN ve MSNBC gibi medya kuruluşları sahadaki başarıyı küçümseyerek pilotlara zarar veriyor. Aslında hedefleri pilotlar değil, benim. İran bir daha orayı yeniden inşa edemez. B-2 pilotları işini kusursuz yaptı. Gece karanlığında, ay ışığı olmadan hedefi vurup imha ettiler. Ama CNN hala 'Acaba o kadar da yıkıldı mı' demeye devam ediyor. Bu yalan haber. O bölge artık yok. Nokta atışlarını görseniz siz de aynı şeyi söylersiniz. CNN ve MSNBC pilotlardan özür dilemeli. Bu medya kuruluşlarının yöneticileri utanç duymalı."

"Her iki taraf da ateşkesi ihlal etti"

Savaşın hala sürüp sürmediğine ilişkin bir soruya ABD Başkanı Trump, "Her iki taraf da ateşkesi ihlal etti. Anlaşmayı yaptıktan sonra İsrail neredeyse hemen saldırıya geçti. Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük bombardımandı. Bu yüzden onlardan memnun değilim. 'Ateşkes 12 saat sonra başlıyor' dedikten sonra, ilk saatte her şeyi hedefe boşaltmak doğru değil. Bu durumdan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim. Ama özellikle İsrail'in bu sabah sadece bir füze yüzünden yeniden saldırıya geçmesi beni rahatsız ediyor. Elimizde iki ülke var; o kadar uzun süre ve sert bir şekilde savaştılar ki artık ne yaptıklarını bilmiyorlar. Anlıyor musunuz" diye yanıt verdi.

ABD Başkanı ayrıca, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir açıklamada, "İsrail. O bombaları atmayın, eğer atarsanız bu ağır bir ihlal olur. Pilotlarınızı hemen geri çağırın" ifadelerine yer verdi.