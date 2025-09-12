Haberler

Trump: İsrail'in Katar'a Saldırısı Ateşkesi Etkilemesin

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının Gazze'deki olası ateşkes ve esir takası sürecini etkilememesi gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, New York'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, İsrail'in Katar'a yönelik son saldırısının Gazze'de olası ateşkes ve esir takası sürecini nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soruya, "Umarım hiç etkilemez. Esirlerin serbest bırakılmasını ve bunun bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Umarım bu durum (Katar'a saldırıdan) hiç etkilenmez." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısına ilişkin önceki açıklamasında, saldırı kararının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ait olduğunu ve saldırıyı durdurmak için "yeterince zamanlarının olmadığını" savunmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
