Trump, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarını Destekledi

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'da düzenlediği askeri operasyonlar için 'çok başarılı bir saldırı' ifadesini kullandı. Trump, İran'a anlaşma çağrısında bulunarak, müzakerelerde bir anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın çeşitli kentlerinde askeri operasyon düzenleyen İsrail'i desteklediklerini belirterek, "çok başarılı bir saldırı" ifadesini kullandı.

CNN'e açıklamalarda bulunan Trump, İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemleri hakkında "çok başarılı bir saldırı" nitelemesi yaparak, "Tabii ki İsrail'i destekliyoruz, apaçık ortada ve kimsenin daha önce hiç desteklemediği kadar destekliyoruz." diye konuştu.

Trump, iki ay önce İran'a anlaşma yapılması konusunda 60 günlük bir ültimatom verdiklerine dikkati çekerek, "Bugün 61. gün." dedi.

ABD ile devam eden nükleer müzakerelerde anlaşmaya varması için İran'a çağrıda bulunan Trump, "Artık çok geç olmadan bir anlaşma yapmak için masaya gelmeliler. Onlar için çok geç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran hükümetine işaret ederek, "Beni dinlemelilerdi." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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