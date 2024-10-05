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Trump, İsrail'in İran'a Saldırmasına Destek Verdi

Trump, İsrail'in İran'a Saldırmasına Destek Verdi
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Donald Trump, İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri bombalamasını gerektiğini savunarak, Biden'ın orantılı saldırı yaklaşımını eleştirdi. Biden ise olası bir saldırının orantılı olması gerektiğini vurguladı.

Trump, İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri vurması gerektiğini ifade ederek buna karşı çıkan Biden'ı eleştirdi. Biden ise bir kez daha İsrail'in İran'a olası bir saldırısının "orantılı" olması gerektiğini belirtti.ABD'de Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri bombalaması gerektiğini savundu.

Seçim kampanyası kapsamında Kuzey Carolina'da taraftarlarına hitap eden Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'a saldırı konusundaki tutumunu eleştirerek "Bence (Biden) yanılıyor. Asıl vurmanız gereken (nükleer tesisler) değil mi?" ifadelerini kullandı. Biden İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri hedef almasına destek verip vermediği sorusuna "Cevabım hayır" karşılığını vermişti.

Trump konuşmasının devamında, "O soruyu sorduklarında (Biden'ın) yanıtı 'Önce nükleeri vurun, gerisini sonra düşünürsünüz' olmalıydı" ifadelerini kullandı.

CNN'e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise nükleer tesislerin hedef alınmayacağına dair İsrail'den "güvence alamadıklarını" belirtti. Söz konusu yetkili İsrail'in 7 Ekim'in yıl dönümünde böylesi bir saldırı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini öngörmenin de zor olduğunu ifade etti.

Petrol fiyatı endişesi

Tahran'ın yaklaşık 180 füze ile gerçekleştirdiği saldırıya İsrail'in yanıt verme hakkı olduğunu ancak bunun "orantılı" yapılması gerektiğini dile getiren Biden, İran'ın petrol tesislerine yönelik bir saldırıya da karşı çıkıyor.

Başkanlığı boyunca ilk kez Beyaz Saray'ın basın salonuna gelerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, "Eğer onların (İsrail yönetimi) yerinde olsaydım petrol tesislerini vurmaktan başka alternatifler düşünürdüm" dedi.

Biden yönetimi böylesi bir saldırının petrol fiyatları üzerindeki etkisinden ve seçimlerden önce bu fiyatlardaki olası bir artışın partinin Başkan Adayı Kamala Harris'in kampanyasına zarar vermesinden endişe ediyor.

AFP / MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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