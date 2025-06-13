Trump: İsrail'in İran'a Saldırıları Mükemmeldi

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları 'mükemmel' olarak nitelendirerek, bu saldırıların devam edeceğini belirtti. Ayrıca, İran'a ikinci bir şans tanındığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları "mükemmel" diye nitelendirerek "Ve dahası gelecek, çok daha fazlası." dedi.

Trump, ABC News'e, İsrail'in sabaha karşı İran'a başlattığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırılar hakkında, "Bence mükemmeldi." değerlendirmesinde bulunan Trump, "Onlara ( İran'a) bir şans verdik ve değerlendiremediler. Çok sert vuruldular." diye konuştu.

Trump, "Ve dahası gelecek, çok daha fazlası." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, ABD'nin saldırılara dahil olup olmadığı sorusuna, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum." yanıtını verdi.

"İkinci bir şans" mesajı

ABD Başkanı Trump ayrıca Truth Social hesabından İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.

İki ay önce İran'a anlaşma yapılması konusunda 60 günlük bir ültimatom verdiğini kaydeden Trump, "(Bu anlaşmayı) yapmalılardı. Bugün 61. gün." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Tahran yönetimine ne yapmaları gerektiğini söylediğine ancak istediği noktaya gelinemediğine işaret ederek "Belki de şimdi ikinci bir şansları vardır." değerlendirmesini yaptı.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz ve İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil, üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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