Trump, İsrail'in Gazze'yi İşgal Kararını Değerlendirmedi

İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal kararı hakkında yorum yapmayan ABD Başkanı Donald Trump, esirlerin ailelerinin tamamının bu karara karşı olmadığını savundu.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte İsrail yönetiminin Gazze'yi tamamen işgal kararına ilişkin soruyu yanıtladı.

"(Hamas'ın elindeki) Esirlerin aileleri, Gazze'nin yeniden işgal edilmesi planına karşı çıkıyor, ABD bunu neden destekliyor?" sorusuna, "Onların hepsi değil." yanıtını veren Trump, İsrail'in işgal planı hakkında ise değerlendirme yapmadı.

Esirlerin çoğunun kendisi sayesinde kurtarıldığını ifade eden Trump, bu süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakın çalıştığını hatırlattı.

Trump, esirlerin tamamının serbest bırakılması gerektiğini kaydederken, "Bu durum sona ermelidir." dedi.

ABD Başkanı, daha önce konuyla ilgili açıklamasında, Hamas'ın ateşkes anlaşmasından çekildiğini savunmuş ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal dahil askeri planlarına yeşil ışık yaktığını ifade etmişti.