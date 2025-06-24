Trump: İsrail ile İran Arasındaki Ateşkes Yürürlüğe Girdi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin, "Ateşkes şu anda yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin" dedi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar karşılıklı saldırılarla devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında tam ve kapsamlı bir ateşkes üzerinde tamamen anlaşmaya varıldığını ve ateşkesin 12 saat süreceğini, bu süre sonunda savaşın sona ermiş sayılacağını belirtmişti.

Trump, sosyal medya hesabı Truth Social platformundan Türkiye saati ile 08.08'de yaptığı paylaşımda, "Ateşkes şu anda yürürlüğe girdi, lütfen bunu ihlal etmeyin" ifadelerini kullandı.