Trump: 'İsrail'i Gerekirse Savunacağız'

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik İsrail saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, İran ile nükleer müzakerelerin devam etmesini umduğunu belirtti ve lazım olduğunda İsrail'i koruyacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." dedi.

Trump, Fox News kanalının sunucularından Bret Baier'e telefonda açıklama yaptı.

Başkan Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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