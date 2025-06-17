Trump, İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin Mesajını Paylaştı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin kendisine attığı bir mesajı paylaştı. Mesajda Huckabee, "Benim işim buradan en son ayrılan kişi olmak. Bu görevi terk etmeyeceğim. Bayrağımız inmeyecek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin kendisine attığı bir mesajı paylaştı. Donald Trump'ın başkan seçilmeden önce seçim kampanyası için Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği mitingte suikaste uğramasını hatırlatarak mesajına başlayan Huckabee, "Benim işim buradan en son ayrılan kişi olmak. Bu görevi terk etmeyeceğim. Bayrağımız inmeyecek" dedi.

Huckabee, ABD Başkanı Trump'a attığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan, Tanrı sizi Butler-Pensilvanya'da bir asrın, belki de gelmiş geçmiş en önemli Başkanı olmanız için bağışladı. Omuzlarınızdaki kararların başkası tarafından alınmasını istemezdim. Sizinle konuşan pek çok ses var efendim ama önemli olan sadece tek bir ses var. O'nun sesi. Ben bu topraklarda sizin atanmış hizmetkarınızım ve sizin için hazırım ama sık sık huzurunuza çıkmaya çalışmıyorum. Çünkü içgüdülerinize güveniyorum. Benim hayatım boyunca hiçbir Başkan sizinki gibi bir konumda olmadı. 1945'teki Truman'dan beri...

Sizi ikna etmek için elimi uzatmıyorum. Sadece sizi cesaretlendirmek için. Cennetten bir ses duyacağınıza inanıyorum ve bu ses benimkinden ya da bir başkasınınkinden çok daha önemli. Beni İsrail'e sizin gözünüz, kulağınız ve sesiniz olmam ve bayrağımızın elçiliğimizin üzerinde dalgalanmasını sağlamam için gönderdiniz. Benim işim buradan en son ayrılan kişi olmak. Bu görevi terk etmeyeceğim. Bayrağımız inmeyecek! Bu anı siz istemediniz. Bu an sizi istedi! Size hizmet etmek benim için onurdur!"