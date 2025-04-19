Trump, IRS Başkan Vekilini Değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gelir İdaresi (IRS) Başkan Vekili Gary Shapley'i görevden alarak, yerine ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in yardımcısı Michael Faulkender'i atadı.

The Washington Post'un haberine göre, değişiklik hakkında bilgi sahibi kişiler, Trump'ın, birkaç gün önce atanan IRS Başkan Vekilini değiştirdiğini bildirdi.

Hazine Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bessent'in yardımcısı Faulkender'in, Shapley'in yerine yeni başkan vekili olacağını doğruladı.

Faulkender, hafta içinde kurumun başına atanan üçüncü başkan vekili oldu.

Güvenlik sebebiyle ismi verilmeyen kişiler, Bessent'in hafta içinde Trump'a, IRS'nin kendisine bağlı olmasına rağmen Elon Musk'ın, Shapley'i IRS'nin geçici başkanı olarak atamak için "kendisini aşmaya çalıştığı" şikayetinde bulunduğunu söyledi.

İkili arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olan kişiler, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) Bessent'e danışmadan Shapley'in atanması için Beyaz Saray kanallarını zorladığını ve Bessent'in daha sonrasında kararı geri almak için Trump'ın onayını aldığını iddia etti.

IRS sözcüsü ise liderlik değişiklikleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

"IRS'ye güven geri getirilmelidir"

Bakan Bessent konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "IRS'ye güven geri getirilmelidir ve Bakan Yardımcısı Michael Faulkender'in bu görev için doğru kişi olduğuna inancım tamdır." dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, konuya ilişkin "Anlaşmazlıklar sağlıklı bir politika sürecinin normal bir parçasıdır." ifadesini kullanarak, "Nihayetinde herkes, Başkan Trump'ın isteği doğrultusunda görev yaptığını biliyor." dedi.

Trump'ın IRS Başkanlığı için aday gösterdiği Billy Long ise bu görev için Senato'nun onayını bekliyor.

Trump, bir önceki geçici başkan Melanie Krause'nin istifa etmesinin ardından 15 Nisan'da, IRS'nin başına vekil olarak Shapley'i getirmişti.