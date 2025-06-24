Trump, İran ve İsrail'in Ateşkesi İhlal Ettiğini Duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamalarda, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu belirtti. Trump, her iki ülkenin de saldırılara devam etmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu bildirdi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesine hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, saldırıların devam etmesinden hayal kırıklığı duyduğuna işaret etti.

İran'ın da İsrail'in de ateşkesi ihlal ettiğini belirten Trump, " İsrail'den memnun değilim." şeklinde konuştu.

Ateşkes süreci

Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı bildirilmişti.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürmüş, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanlamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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