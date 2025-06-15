Trump: İran ve İsrail Arasında Barış Yakın

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında barışın sağlanacağına dair umut verici açıklamalarda bulundu. Trump, iki ülkenin bir anlaşmaya varması için ABD'nin arabuluculuğunun önemli olduğunu belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile İsrail arasında barışın yakın olduğunu" belirterek, "iki ülkenin bir anlaşmaya varacağını ve tıpkı geçmişte Hindistan-Pakistan, Sırbistan-Kosova, Mısır-Etiyopya örneklerinde olduğu gibi ABD'nin arabuluculuğuyla Orta Doğu'da istikrar sağlanacağını" ifade etti.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "İran ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırılara son verileceğine, bir anlaşma yapacaklarına ve yakında İsrail ve İran arasında da barış olacağını" kaydetti.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran ve İsrail bir anlaşma yapmalıdır ve yapacaklardır, tıpkı Hindistan ve Pakistan'a yaptırdığım gibi bu durumda ABD ile ticareti kullanarak hızlı bir şekilde karar verebilen ve durdurabilen iki mükemmel liderle görüşmelere mantık, uyum ve aklıselim getirerek. Ayrıca ilk dönemimde Sırbistan ve Kosova onlarca yıldır olduğu gibi sıcak ve ağır bir şekilde devam ediyordu ve bu uzun süreli çatışma savaşa dönüşmeye hazırdı. Bunu durdurdum (Biden bazı çok aptalca kararlarla uzun vadeli beklentilere zarar verdi, ancak bunu yine düzelteceğim).

Bir başka örnek de Mısır ve Etiyopya'nın muhteşem Nil Nehri üzerinde etkisi olan devasa bir baraj için verdikleri mücadele. Benim müdahalem sayesinde en azından şimdilik barış var ve öyle de kalacak. Aynı şekilde, yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı gerçekleşiyor. Orta Doğu'yu yeniden büyük yapalım."

Kaynak: ANKA / Güncel
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