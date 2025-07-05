Trump: İran Nükleer Programını Denetlemeyi Reddetti

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programının denetlenmesine veya uranyum zenginleştirmeyi durdurmasına izin vermediğini açıkladı. Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerinin tekrar başlaması durumunda buna müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, nükleer programının denetlenmesini ya da uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmediğini belirtti.

CNN'in haberine göre, "Air Force One" uçağında konuşan Trump, İran'ın nükleer programını değerlendirdi.

Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı olarak sekteye uğradığına inandığını ancak bu ülkenin programı farklı bir yerde yeniden başlatabilme ihtimali olduğunu belirtti.

İran'ın nükleer silah üretmeye başlamasının sorun olacağını dile getiren Trump, "Bunun olmasına izin vermeyiz." ifadesini kullandı.

İran'ın, nükleer programının denetlenmesini ya da uranyum zenginleştirmekten vazgeçmeyi kabul etmediğini kaydeden Trump, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde İran konusunun değerlendirileceğini aktardı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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