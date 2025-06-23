Trump: İran'ın Saldırısı Önceden Bildirildi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Katar'daki El-Udeyd Üssü'ne yönelik saldırıyı önceden bildirdiği için teşekkür etti. Saldırıda can kaybı yaşanmadığını ve barış umudunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik saldırıyı önceden kendilerine haber verdikleri için teşekkür etti.???????

Donald Trump, İran'ın Katar'daki El-Udeyd ABD Üssü'ne düzenlediği saldırıyla ilgili Truth Social hesabından paylaşım yaptı.

Trump paylaşımında, " İran'a (saldırıyı) bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı. Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırısında hiçbir Amerikalının zarar görmediğini ve neredeyse hiç hasar verilmediğini kaydeden Trump, bunun için memnun olduğunu belirtti.

Trump, İran topraklarından Katar'daki ABD üssüne 14 füze ateşlendiğini, bunun 13'ünün düşürüldüğünü ve diğer füzenin ise tehdit oluşturmayan bir istikamette ilerlediği için serbest bırakıldığını belirtti.

ABD Başkanı, "İran, nükleer tesislerinin yok edilmesine resmi olarak çok zayıf bir yanıt verdi, ki biz bunu bekliyorduk ve çok etkili bir şekilde karşı koyduk." ifadelerini kullandı.

Misillemelerin devamının gelmeyeceğini umut ettiğini aktaran Trump, "Umarım daha fazla nefret olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump yaptığı başka bir paylaşımda ise "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı." dedi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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