Trump: İran'ın Nükleer Tesisleri Tamamen Yok Edildi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının ardından, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen yok edildiğini duyurdu. Trump, saldırının bir 'muhteşem başarı' olduğunu belirtirken, İran'ın barış yapmak zorunda olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan uçakları ve denizaltılarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin "tamamen yok edildiğini" söyledi.

Trump, İran'ın üç ayrı nükleer tesisine gerçekleştirilen saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında, "İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi." dedi.

İran'a düzenlenen saldırıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile takım olarak çalıştıklarını belirten Trump, "İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak." diye konuştu.

"Amacımız İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktı." ifadelerini kullanan Trump, bu geceki saldırıları "muhteşem bir başarı" olarak değerlendirdi.

Trump, Netanyahu ve İsrail ordusuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı. Ancak barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz." şeklinde konuştu.

İran'a düzenlenen saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordunun bulunmadığını söyleyen Trump, şunları kaydetti:

"Tanrı'yı ??sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu'yu korusun. Tanrı İsrail'i korusun ve Tanrı Amerika'yı korusun."

Trump, Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada da "İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik herhangi bir misillemesi, bu gece tanık olunanlardan çok daha büyük bir güçle karşılanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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