Trump: "İran'ın nükleer programından vazgeçmesini istiyorum"

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan dönüş yolunda yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına tamamen son verilmesi gerektiğini vurguladı ve ateşkesten daha iyi bir çözüm aradığını belirtti.

- Trump: " İran'ın nükleer programdan vazgeçmesini istiyorum"

"Ateşkesten daha iyisini arıyorum"

"Önümüzdeki 2 gün içinde öğreneceksiniz"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ABD'ye dönüş yolunda yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına "gerçek bir son" vermek istediğini söyleyerek, " İran'ın nükleer programından tamamen vazgeçmesini istiyorum. Ateşkesten daha iyisini arıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail- İran çatışmalarının 5. gününde Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nden ayrılarak Washington'a döndü. Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalar yapan Trump, İran'ın nükleer programına "gerçek bir son" vermek istediğini söyledi. "Ateşkes aradığımı söylemedim" diyen Trump, " İran'ın nükleer programından tamamen vazgeçmesini istiyorum. Ateşkesten daha iyisini arıyorum" dedi. Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ya da ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'i İran'la görüşmeye gönderme ihtimali konusunda "gönderebilirim" diyen Trump, "Bu geri döndüğümde ne olacağına bağlı" ifadesini kullandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "çok yakın" olduğunu kaydeden Trump, "İran ile müzakere havasında olmadığını" sözlerine ekledi. Trump, İran'ı ABD askerlerine zarar vermemesi konusunda uyararak, "Halkımıza bir şey yaparlarsa çok sert bir şekilde üzerine gideceğiz" dedi.

"İsrail'in İran saldırıları sürecek"

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, "Önümüzdeki 2 gün içinde öğreneceksiniz. Şimdiye kadar kimse yavaşlamadı" dedi.

İran'ın nükleer programının ABD'nin olası bir müdahalesinden "çok önce" ortadan kaldırılmasını umduğunu aktaran Trump, Tahran halkına yaptığı tahliye çağrısının insanların güvende olma arzusundan kaynaklandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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