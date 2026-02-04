Haberler

ABD Başkanı Trump, İran'la aktif olarak müzakere yaptıklarını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakere isteğini dile getirerek şu anda görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. İran ile anlaşma yapma sürecinin devam ettiğini belirten Trump, belirli bir tarih vermekten kaçındı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşma yapmak istediğini belirterek, "Şu anda onlarla (İran'la) müzakere ediyoruz." dedi.

Trump, Oval Ofis'te geçici bütçe imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'la müzakere sürecinin devam ettiğini dile getiren Trump, Tahran yönetiminin ABD ile anlaşma yapmak istediğini vurguladı.

ABD Başkanı, "(İran'la) bir şeyler yapılıp yapılmayacağını göreceğiz. Bir süre önce anlaşma yapma şansları vardı ama olmadı. Onlar müzakere etmek istiyorlar. Şu anda onlarla (İran'la) müzakere ediyoruz." şeklinde konuştu.

Trump, İran'la görüşmelerin nerede yapılacağı konusundaki bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

