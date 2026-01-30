Haberler

Trump'tan İran Açıklaması: Görüşmeler Yaptım

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İranlı liderlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu görüşmeleri sürdürmeyi planladığını belirtti. Trump, İran'a doğru çok sayıda askeri gemi gönderildiğini ve zamanın daraldığı uyarısında bulundu.

WASHINGTON, 30 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İranlı liderlerle görüşmeler yaptığını ve görüşmeleri sürdürmeyi planladığını söyledi.

Trump perşembe günü son birkaç gün içinde İran'la herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı konusunda, "Görüşme yaptım, görüşmeyi de planlıyorum" dedi, ancak görüştüğü kişilerin ismini vermedi.

Trump, "An itibarıyla İran'a doğru ilerleyen çok büyük ve çok güçlü birçok gemimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasaydık çok iyi olurdu. Onlara iki şey söyledim. Nükleer silahları ve protestocuları öldürmeyi bırakın dedim" ifadelerini kullandı.

Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak gemisi Abraham Lincoln'ün öncülük ettiği, Venezuela'ya gönderilenden daha büyük "devasa bir filonun" İran'a doğru yola çıktığını söylemişti. Trump, Tahran'ın Washington'la bir anlaşmaya varması için "zamanın daraldığı" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
