Beyaz Saray: İran ile görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın "önce diplomasi" yolunu izlemek istediğini ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un İranlı yetkililerle bu haftanın sonuna doğru bir araya geleceğini belirtti.

ABD'li Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, İran gündemini değerlendirdi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile bugün görüştüğünü ve İran'la görüşmelerin "planlandığı şekilde" gerçekleştirileceğini vurgulayan Leavitt, "Başkan Trump, her zaman önce diplomasi yolunu izlemek istiyor ancak tabii ki bu iki tarafın da işbirliğini gerektirir." dedi.

Trump'ın İran konusunda tüm seçenekleri her zaman masada tuttuğunun altını çizen Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin geçen yıl İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını hatırlattı.

Leavitt, "Ancak İran'la bu görüşmeler bu hafta sonuna doğru yapılacak." diye konuştu.

Amerikan medyasında, ABD'li ve İranlı yetkililerin cuma günü İstanbul'da bir araya gelmeyi planladığı yönünde haberler yer almıştı.

Haziran 2025'ten sonra ilk görüşme olacak

ABD'li ve İranlı yetkililerin, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından ilk kez bir araya gelmesi bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Trump'ın müzakere teklifine yanıt verilmesi yönündeki talepleri dikkate aldıklarını belirterek, müzakerelerin başlaması için Erakçi'ye talimat verdiğini bildirmişti.???????