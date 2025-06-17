Trump, İran ile Barış Görüşmeleri İddialarını Yalanladı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile barış görüşmeleri yürüttüğüne dair iddiaları 'uydurma' olarak nitelendirerek yalanladı. Trump, gerilimi sonlandırmak için hiçbir iletişim kurmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar kapsamında Tahran'la barış görüşmeleri yürüttüğü iddialarını, "Barış görüşmeleri yapmak için İran'la hiçbir şekilde iletişime geçmedim. Bunlar tamamen uydurma, sahte haberler." ifadeleriyle yalanladı.

Trump, Truth Social hesabından İsrail ile İran arasında tırmanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

İran'la bölgedeki gerilimi sonlandırmaya yönelik müzakereler yürüttüğüne ilişkin iddiaları reddeden Trump, "Barış görüşmeleri yapmak için İran'la hiçbir şekilde iletişime geçmedim. Bunlar tamamen uydurma, sahte haberler." ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasının devamında, "Eğer görüşmek istiyorlarsa, bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Masadaki anlaşmayı kabul etmeleri gerekirdi böylece birçok hayat kurtarılabilirdi." ifadesine yer verdi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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