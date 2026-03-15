Trump, İran ile anlaşmaya varılması için "koşulların henüz yeterince uygun olmadığını" savundu

ABD Başkanı Donald Trump, "koşullar henüz yeterince iyi olmadığı" gerekçesiyle saldırıları sona erdirmek için İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini söyledi.

Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında konuştu.

İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında diğer Orta Doğu ülkelerine saldırmasına "çok şaşırdığını" ifade eden Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerinin "harika iş çıkardıklarını" belirtti.

"İran, bir anlaşma yapmak istiyor ama ben yapmak istemiyorum çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil." şeklinde konuşan Trump, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın şartlarının "çok sağlam" olması gerektiğini vurguladı."

Saldırıları sona erdirecek olası bir anlaşmanın şartlarının ne olacağı sorusunu yanıtsız bırakan Trump, İran'ın nükleer hedeflerinden tamamen vazgeçeceğine dair bir taahhüdün anlaşmanın parçası olacağını dile getirdi.

ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" söyleyen Trump, adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" belirtti.

Trump, petrol fiyatlarındaki artıştan endişeli değil

Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin konuşan Trump, İran'a saldırıların sona ermesinin ardından fiyatların düşeceğini ifade etti.

Trump, "Orada o kadar çok petrol ve doğal gaz var ki, ama biliyorsunuz, şu anda biraz tıkanmış durumda. Çok yakında bu tıkanıklık giderilecek." şeklinde konuştu.

Petrol fiyatlarının ara seçimleri etkilemesinden endişe duymadığını aktaran Trump, "Tek istediğim, İran'ın bir daha asla Orta Doğu'nun zorba gücü haline gelmemesini sağlamak." dedi.

Trump ayrıca, petrol fiyatlarındaki artışlar karşısında, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerle birlikte bir plan üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaları için çok sayıda ülkeye çağrıda bulunduğunu söyleyen Trump, birkaç ülkenin yardımcı olmayı kabul ettiğini bildirdi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği konusunda net bir bilgi olmadığını, boğazı çok kapsamlı bir şekilde tarayacaklarının altını çizdi.

ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etmesi konusunda Trump, "Mümkün." yanıtını verdi.

"Mücteba Hamaney'i gösteren olmadı"

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Hayatta mı, değil mi, bilmiyorum. Şu ana kadar kimse onu gösteremedi." ifadesini kullandı.

Trump, "(Mücteba Hamaney) Duyduğuma göre hayatta değilmiş. Eğer yaşıyorsa da ülkesi için çok akıllıca bir hamle yapmalı ve teslim olmalı." dedi.

Buna rağmen Trump, ölüm haberlerini henüz "bir söylenti" olarak nitelendirdi.

Trump, İran'ın geleceği için "harika liderler adayları" olduğunu ancak isimlerini vererek onları tehlikeye atmak istemediğini belirtti.

Rusya'ya yaptırımlar yeniden yürürlüğe girecek

ABD'nin denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin vermesi hakkında konuşan Trump, "Dünya için petrol istiyorum." ifadesini kullandı.

Yaptırımların "kriz biter bitmez yeniden yürürlüğe gireceğini" vurgulayan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin anlaşmaya yanaşmamasına şaşırdığını dile getirdi.

Trump, "Zelenski'ye söyleyin bir anlaşma yapsın. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin anlaşmaya hazır. Zelenski ile anlaşmak çok daha zor." diye konuştu.

Rusya'nın İran'la istihbarat paylaştığı iddialarına ilişkin Trump, "Rusya belki bilgi veriyordur, belki de vermiyordur." dedi.

Trump ayrıca, "Biz de Ukrayna'ya biraz bilgi veriyoruz ve iki ülke arasında barış sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.