Donald Trump: "İran'daki İnfaz Planları Durdu"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran hükümetinin protestoculara yönelik şiddet ve infaz planlarının durduğuna dair bilgiler aldığını duyurdu. Trump, bilgiyi sağlam kaynaklardan edindiğini belirtirken, bu durumun İran'a karşı bir eylem planlaması anlamına gelip gelmeyeceği konusunda ise belirsizlik olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Tahran yönetiminin protestoculara yönelik orantısız şiddet ve infaz planlarının durdurulduğuna dair sağlam kaynaklardan bilgi aldığını" açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da konuştu. Trump, "Bize İran'daki ölümlerin durduğu, hatta durmuş olduğu bilgisi iletildi. Ayrıca herhangi bir infaz planının, tek bir infazın veya toplu idamların söz konusu olmadığı söylendi. Bunu çok sağlam bir otoriteden öğrendim" ifadelerini kullandı.

Donald Trump bu istihbaratı nereden aldığına dair detay vermezken, bilgiyi sadece "karşı taraftaki çok önemli kaynaklardan aldığını" belirtti.

Bilginin doğruluğunu daha sonra teyit edeceğini ifade eden Trump, "Umarım doğrudur, kim bilir?" şeklinde konuştu.

"Saldırı olacak mı?" sorusuna Trump: "İzleyip göreceğiz"

Bu durumun "İran hükümetine karşı herhangi bir eylem planlanmadığı anlamına gelip gelmediği" sorusuna Trump, "Süreci izleyip göreceğiz. Ancak bize, orada neler olup bittiğine hakim olan kişilerce çok olumlu bir açıklama yapıldı" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
