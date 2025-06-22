Trump, İran'daki Nükleer Tesislere Hava Saldırısını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İran'daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık." ifadelerini kullanarak, bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu.

Trump, "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." ifadelerine yer verdi.

Tüm uçakların güvenli bir şekilde üslerine dönüş yolunda olduğuna işaret eden Trump, "Büyük Amerikan savaşçıları" olarak nitelendirdiği pilotları tebrik etti.

Dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI." ifadeleriyle tamamladı.

Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, Beyaz Saray'dan halka sesleneceğini duyurdu.

"ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an." ifadelerini kullanan Trump, İran'ın artık bu savaşı sonlandırmaya razı olması gerektiğini belirtti.

Amerikan Axios haber sitesinin İsrailli bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları kullanıldı.???????