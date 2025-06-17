Trump, İran'daki Durumu Eleştirerek Tahliyeyi Önerdi

İsrail- İran geriliminin iyice yükseldiği bir noktada ABD Başkanı Donald Trump, " Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesini kullandı.

İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin Truth Social hesabından yeni bir açıklama yapan Trump, şunları kaydetti:

"İran, onlara imzalamalarını söylediğim anlaşmayı imzalamalıydı. Çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli."

G7 Liderler Zirvesi için Kanada'da bulunan Trump, son açıklamasında, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." ifadesine yer vermişti.