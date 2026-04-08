Sky News: Trump, İran'da "tam bir zafer" kazandıklarını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin ardından, İran'da askeri olarak tüm hedeflerine ulaştıklarını ve 'tam bir zafer kazandıklarını' ifade etti. Trump, Tahran yönetiminin sunduğu 10 maddelik planın müzakerelere olanak sağladığını belirtti ve ilerleyen süreçte askeri operasyonların sürdürülebileceğini vurguladı.

Trump, ABD ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkesin ilan edilmesinin ardından Sky News muhabirine telefonda değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Tahran yönetiminin sunduğu 10 maddelik planın müzakerelere olanak sağladığını ifade ederek, maddelerin çok iyi olduğunu ve çoğunun tamamen ele alındığını belirtti.

İran'ın taleplerini "aşırı" olarak nitelendiremeyeceğini kaydeden Trump, ateşkes ve müzakerelerin devam etmemesi halinde askeri operasyonları sürdüreceklerini dile getirdi.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum

Erdoğan'dan ateşkese ilk yorum! Bir uyarısı bir de teşekkürü var
