ABD Başkanı Trump: İran'da, Şu Anda Bir İnfaz Planı ya da İdam Yok

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump, İran'da protestolar sonrası infazların durdurulduğuna ilişkin kendilerine bilgi ulaştığını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'da çok sayıda infazın planlandığı yönünde bilgiler aldıklarını ancak sonrasında bu infazların durdurulduğunun kendilerine bildirildiğini söyledi. Trump güvenilir kaynaklardan kendilerine bilgi geldiğinin altını çizdi.

"Bize, İran'da infazların durdurulduğu söylendi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok" diyen Trump, söz konusu bilginin doğru olmasını umduğunu belirterek, infazların gerçekleşmesi halinde de, "Eğer böyle bir şey olursa hepimiz üzülürüz" dedi.

Trump, İran'daki protestolara ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini de kaydetti ve "İzleyip göreceğiz" dedi.