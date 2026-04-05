ABD Başkanı Trump: "İran'da Düşürülen F-15E'nin İkinci Pilotu da Kurtarıldı"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının mürettebatından ikinci pilotun da düzenlenen operasyonla kurtarıldığını bildirdi.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 Nisan Cuma günü İran'da düşürülen F-15E savaş uçağındaki ikinci pilotun da sağ olarak kurtarıldığını" duyurdu. Trump, "ABD Ordusu'nun ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdiğini" belirterek, "pilotun artık güvende ve sağlam olduğunu" kaydetti.

Trump, "kurtarılan F-15E pilotunun İran'da düşman hatlarının gerisinde bulunduğunu ve saatler ilerledikçe riskin arttığını" vurgulayarak, "operasyon süresince personelin 24 saat boyunca izlendiğini ve titizlikle planlama yapıldığını" kaydetti. Yaralı olduğu belirtilen askerin durumunun iyi olacağını ifade eden Trump, "bir gün önce aynı uçaktaki diğer pilotun da kurtarıldığını, ikinci operasyonun güvenliği nedeniyle bunun daha önce doğrulanmadığını" aktardı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, İran'da düşürülen savaş uçağındaki iki kişilik mürettebatın tamamının kurtarılmasıyla arama-kurtarma süreci tamamlandı. Operasyonun ABD Özel Kuvvetler ekipleri tarafından yoğun hava desteğiyle gerçekleştirildiği ve ABD unsurlarının bölgeden ayrıldığı öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise cuma günü ülkenin orta kesimlerinde bir ABD savaş uçağını hava savunma sistemleriyle düşürdüğünü açıklamıştı. İran basınında, pilotlardan birinin esir alınmış olabileceği iddiaları yer almıştı.

Kaynak: ANKA