Trump, İran'a Yönelik Saldırıların Devam Etmesini İstemiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da bulunan Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere yönelik saldırı düzenlediklerini açıklamasının ardından saldırılara devam etmek istemediği iddia edildi.

Axios haber sitesinin ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'a yönelik saldırıları devam ettirip ettirmeyeceğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

ABD'li yetkili, Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının ardından buna devam etmek istemediğini öne sürerek, "(Trump) İranlılar ABD güçlerine misilleme yaparsa saldırmaya hazır ancak (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya barış istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Hem ABD'li hem de İsrailli yetkililer, B-2 bombardıman uçaklarının İran'daki üsleri bombalamasının ardından Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak saldırılar hakkında bilgi verdiğini iddia etti.

ABD'li ve İsrailli 3 yetkili, Trump yönetiminin talebi üzerine İsrail Hava Kuvvetlerinin, ABD'nin Fordo nükleer tesisine saldırısından önceki 48 saat içinde İran'ın birçok hava savunma sistemini imha ettiğini aktardı.

İsrailli yetkili, ABD'nin İsrail'e saldırı öncesinde ortadan kaldırılmasını istediği hava savunma sistemlerinin listesini verdiğini öne sürdü.

ABD'nin saldırı düzenlemeden önceki 48 saat içinde İsrail ordusunun, İran'ın savunma sistemlerini zayıflatmak için bölgede birkaç saldırı düzenlediğini belirten İsrailli yetkili, "ABD'yi savaşa katılmaya zorlamadık. ABD'yi savaşa sürüklediğimiz izlenimini yaratmamaya özen gösterdik." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkili, İran'ın nasıl tepki vereceğini hala bilmediklerini, vereceği tepkinin "her şeyi değiştirebileceğini" kaydederek, "Ancak Amerikalılar bize bu turu kapatmak istediklerini açıkça belirttiler. Saldırılarımıza devam etmemiz onlar için sorun değil ancak kendileri için bu iş bitmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.