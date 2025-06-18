Trump: İran'a Saldırabiliriz, Ama Ne Yapacağımızı Kimse Bilmiyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceklerini belirsiz bırakırken, İran'ın müzakere taleplerine de değindi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıp saldırmayacağı sorusuna, "Yapabilirim de yapmayabilirim de. Kimse ne yapacağımı bilmiyor." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesine dev bayrak direklerinin dikilmesi için düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına İsrail- İran gerilimini değerlendirdi.

İsrail- İran geriliminin artması konusunda birçok başlığa temas eden Trump, kamuoyunda en çok merak edilen "ABD, İran'a bir saldırı yapacak mı?" sorusuna da cevap verdi.

Trump, kendisine yöneltilen " İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya yaklaşıyor musunuz?" sorusuna karşılık, "Bunu söyleyemem, değil mi? Bu soruyu cevaplayacağımı ciddi olarak düşünmüyorsunuz herhalde." dedi.

"Bizimle müzakere etmek istiyorlar"

İran'a yönelik bir saldırı düzenleyebileceklerini ya da düzenlemeyeceklerini ifade eden Trump, "Yapabilirim de yapmayabilirim de. Kimse ne yapacağımı bilmiyor. Size şunu söyleyebilirim; İran'ın çok fazla sorunu var ve bizimle müzakere etmek istiyorlar." diye konuştu.

ABD Başkanı, İran'ın koşulsuz teslim olması yönündeki paylaşımının sorulması üzerine, "Koşulsuz teslimiyet, benim için her şeyin bittiği anlamına geliyor. İran şu anda tamamen savunmasız, hiç hava savunmaları yok." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın müzakere yapmak istediğini, hatta Beyaz Saray'a gelmek istediklerini söyleyen Trump, "İranlılar bize ulaştılar, onlara 'artık çok geç' dedim. İranlılar Beyaz Saray'a gelmeyi bile teklif ettiler, bu cesurca ama onlar için kolay değil." dedi.

Konuşmasının devamında ise Trump, diğer ifadesinden farklı olarak "müzakere etmek için hiçbir şeyin geç olmadığını" kaydetti.

"Netanyahu ile her gün görüşüyorum"

ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile her gün görüştüğünü belirterek, "Ona devam etmesini söyledim." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, ABD'nin İsrail'e daha fazla yardım göndereceğine dair Netanyahu'ya bir işaret vermediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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