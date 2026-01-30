Haberler

Trump'ın, İran'a yönelik olası saldırı planları hakkında bilgilendirildiği iddia edildi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray ve Pentagon tarafından hazırlanan İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgi aldığı iddia edildi. Diplomatik çabaların hız kazandığı süreçte, Trump'ın saldırı tehditlerinde bulunması ve askeri güç sevk etme ihtimali gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından ortaklaşa hazırlanan İran'a olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildiği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin bölgeye ek askeri güç sevk etmesi ve Trump'ın, anlaşma sağlanmaması halinde saldırı tehditlerinde bulunması, diplomatik çabalara aciliyet kazandırdı.

Bazı Orta Doğu ülkelerinin, olası çatışmayı önlemek amacıyla ABD ile İran'ı müzakere masasına oturtma girişimleri, tarafların tutumlarını sertleştirmesi nedeniyle şu ana kadar sonuç vermedi.

Yetkililer, bu seçenekler arasında İran yönetimi ile Devrim Muhafızları Ordusu'na ait tesislerin hedef alınacağı geniş çaplı bir bombardıman kampanyasını içeren "büyük planın" da yer aldığını iddia etti.

Daha sınırlı seçenekler arasında sembolik hedeflere yönelik saldırıların da bulunduğunu belirten yetkililer, bu planların, İran'ın nükleer faaliyetlerini sona erdirmemesi halinde saldırıların aşamalı olarak artırılmasına imkan tanıyacak şekilde hazırlandığını kaydetti.

Yetkililer ayrıca, İran bankalarını hedef alabilecek siber saldırılar ile daha sert ekonomik yaptırımlar gibi seçeneklerin de ABD yönetiminin gündeminde olduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
