Trump, İran'a Müdahale İhtimalini Belirsiz Bıraktı

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah edinmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, müdahale kararı konusunda belirsiz bir duruş sergiledi. Müzakere kapısının açık olduğunu ancak zamanlamanın geç kaldığını belirtti.

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'a karşı olası ABD müdahalesine ilişkin kararını henüz vermediğini söyledi. İran'ın nükleer silah edinmesinin ise asla kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurgulayan Trump, "Ne yapacağımı kimse bilmiyor" diyerek belirsiz duruşunu sürdürdü.

Trump, İran ile müzakere kapısının hala açık olduğunu, İran'ın da müzakere etmeye istekli olduğunu hatta İranlı yetkililerin kendisi ile Beyaz Saray'da görüşmek istediğini söyledi ancak zamanlama yönüyle geç kalındığını ve İranlı yetkililer için Washington'a gelmenin zor olacağını söyledi: ABD Başkanı "İran nükleer silaha sahip olamaz. Bu çok büyük bir yıkım getirir. Başkaları bu silahları kullanmaz ama ben İran'ın kullanacağına inanıyorum. Beyaz Saray'a gelmek istediklerini söylediler. Bu çok büyük bir adım ama çok geç kaldılar" dedi.

Trump, mevcut savaş ortamını "gereksiz bir felaket" olarak nitelendirdi: "Savaşlar kötü şeyler. Bunun bir savaş olması için hiçbir sebep yoktu. Rusya-Ukrayna savaşı gibi, bazı savaşların hiç yaşanmaması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin atacağı adımlar bağlamında karar alma sürecine ilişkin "Aklımda fikirler var ama son kararı teslim zamanından bir saniye önce vermeyi severim. Çünkü savaşlarda her şey değişir" dedi.

İran ile nükleer bir anlaşma ihtimali sorulduğunda Trump, ABD'nin "dünyanın en iyi askeri teçhizatına" sahip olduğunu söyledi ancak müdahale kararı konusunda açık konuşmaktan kaçındı ve şu ifadeleri kullandı: "İran'ın nükleer tesislerine saldırmak bir ön koşul değil ama bunu yapabilecek tek ülke biziz. Bu, yapacağımız anlamına gelmez."

Trump, İran ile nükleer müzakerelerde daha önce çok yakın bir anlaşma noktasına şu sözlerle belirtti: "İran birkaç hafta önce imzalamak üzereydi. Şimdi çok daha zor bir noktadalar. O fırsatı kaçırdılar."

Cumhuriyetçiler arasında bölünme

Trump, ABD'li Cumhuriyetçi gazeteci Tucker Carlson ve Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz arasında sosyal medyada viral olan İran tartışması üzerine kendisine yöneltilen soruya kendi pozisyonunu net olarak ifade ederek yanıt verdi: "Eğer İran'ın nükleer silaha sahip olmasında sakınca görmüyorlarsa bana karşı çıkabilirler. Ama hiç kimse böyle düşünmüyor. Savaş istemiyorum ama bu silahları durdurmak için gerekiyorsa mücadele edilir." Söz konusu tartışma sırasında Carlson, İran'a müdahaleyi destekleyen Cruz'a İran'ın nüfusu ve demografisi üzerine temel sorular sorarken, Cruz'u İran hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan yönlendirici yorum yapmakla eleştiriyor.

Trump, G7 Zirvesi'nden ayrılışı üzerine değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yeniden "ateşkes" ifadesini kullanması nedeniyle tepki gösterdi ve "Ateşkes yanlış bir kelime. Biz ateşkes istemiyoruz. Biz tam ve kesin bir zafer istiyoruz. Zaferin ne olduğunu biliyorsunuz: İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" dedi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki nükleer gerilimi

Trump, aynı gün Pakistan Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşmede İran'ın gündeme geldiğini, ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de yakın temas halinde olduklarını söyledi. ABD Başkanı "Bu iki nükleer gücün savaşa girmemesi çok önemliydi. Bu savaş nükleer bir çatışmaya dönüşebilirdi. Bugün onları burada ağırlamaktan onur duydum" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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