Trump, İran'a Karşı ABD Rolünü Reddetti

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ABD'nin yer almadığını savunarak, İran'ın ABD'ye herhangi bir saldırıda bulunması durumunda çok sert bir yanıt vereceklerini belirtti. Trump, barışçıl bir çözüm olasılığına da vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ABD'nin bir rolü olmadığını savunarak, Tahran'ın ABD'ye saldırması durumunda "eşi benzeri görülmemiş bir karşılık vereceklerini" söyledi.

Trump, Truth Social platformundan İsrail'in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.

"ABD'nin bu gece İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu." ifadelerini kullanan Trump, İran'ı ABD'ye saldırıda bulunması halinde "eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri" konusunda uyardı.

Trump ayrıca barışçıl bir çözüm olasılığına da işaret ederek "İran ve İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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