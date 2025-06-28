Trump, İran'a Askeri Saldırı Seçeneğini Gündeme Getirdi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerini artırması durumunda yeni bir askeri saldırı emri verme olasılığını değerlendirebileceklerini belirtti. Ayrıca, İran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesine yönelik planın rafa kaldırıldığını açıkladı.

WASHINGTON, 28 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerini artırması durumunda bu ülkeye yönelik yeni bir askeri saldırı emri vermeyi değerlendirebileceklerini söyledi.

Trump cuma günü Beyaz Saray brifing odasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken konuyla ilgili olarak, "Kesinlikle. Hiç şüphesiz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca İran'a uygulanan yaptırımların hafifletilmesine yönelik planın rafa kaldırıldığını söyledi. Söz konusu plan, daha önce diplomatik açılımın parçası olarak gündeme gelmişti.

ABD Senatosu cuma günü geç saatlerde Kongre onayı olmadan başkanın İran'a karşı yeni askeri harekat başlatma yetkisini sınırlayacak bir kararı reddetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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