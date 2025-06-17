Trump İran'a Askeri Müdahale Seçeneklerini Değerlendiriyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir askeri saldırı planı üzerinde düşünüp düşündüğü belirtiliyor. Trump, diplomatik çözümleri giderek daha az dikkate alırken, İran liderine karşı sert ifadeler kullanmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için ABD askeri varlıklarını kullanma konusunda giderek daha sıcak bakmaya başladığı iddia edildi.

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki üst düzey yetkiliye dayandırılan habere göre, Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir ABD saldırısını değerlendiriyor.

Trump, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için ABD askeri varlıklarını kullanmaya giderek daha sıcak bakmaya ve bölgedeki çatışmayı sona erdirmek için diplomatik çözüm fikrini giderek daha az düşünmeye başladı.

İran'a karşı Amerikan silahlarının ve askerlerinin kullanılması konusunda şu ana dek frene basan Trump'ın bu konudaki olası bir fikir değişikliğinin ne kadar ciddi olduğu merak ediliyor.

ABD Başkanı Trump, Truth Social'daki son paylaşımlarında İran'a yönelik daha sert ifadelere başvurmuş ve İran lideri Ali Hamaney'in hedef alınabileceğine ilişkin "tehdit" ifadeleri kullanmıştı.

? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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