Trump, İngiltere'nin Filistin'i Tanıma Kararına Karşı Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Filistin'i resmen tanıma kararına katılmadığını belirterek, Başbakan Keir Starmer ile bu konuda aynı fikirde olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Filistin'i resmen tanıma kararı konusunda, "Bu konuda Başbakan (Keir Starmer) ile aynı fikirde değilim; aslında bu, az sayıdaki fikir ayrılıklarımızdan biri." açıklamasını yaptı.

İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Filistin'in tanınması konusunda bir değerlendirmede bulundu.

Trump, İngiltere'nin Filistin'i resmen tanıma kararına ilişkin, "Bu konuda Başbakan (Starmer) ile aynı fikirde değilim, aslında bu, az sayıdaki fikir ayrılıklarımızdan biri." ifadesini kullandı.

Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının derhal serbest bırakılmasını istediğini ifade eden Trump, İsrail'in Gazze'deki soykırımı konusunda ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

ABD Başkanı, konuyla ilgili daha önceki açıklamalarında da Filistin devletini tanıma kararı alan İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelerin kararlarına katılmadığını ifade etmişti.

